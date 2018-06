Ein 18-jähriger Autolenker verlor am Freitag auf der Klagenfurter Schnellstraße wegen Übermüdung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach auf der Fahrbahn liegen.

Der Mann wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Ein 18-jähriger Mann aus Himmelberg wurde am Freitag bei einem Unfall auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) zwischen St. Veit und Klagenfurt verletzt. Er war gegen 15.28 Uhr dort mit seinem Pkw in Richtung Klagenfurt unterwegs. Wegen „Sekundenschlaf“ verlor er im Gemeindegebiet von Klagenfurt die Kontrolle über das Auto und geriet damit aufs Bankett. Das Fahrzeug überschlug sich in der dortigen Böschung und blieb quer zur Fahrbahn am ersten Fahrstreifen am Fahrzeugdach liegen. Der übermüdete Lenker konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde von Ersthelfern versorgt. Danach wurde er mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.