Beim Bezirksjugendbewerb stellen sich am Samstag 13 Feuerwehrjugenden am Sportplatz in Steuerberg verschiedenen Aufgaben. Start ist um 8 Uhr.

Ein vergangener Gruppenbewerb © KK/Feuerwehr

Das Auslegen eines Druckschlauches, das Überwinden von Hindernissen und Hürden, die Zuteilung von Geräten und das Anfertigen von Knoten stehen unter anderem beim heutigen Bezirksjugendbewerb am Sportplatz in Steuerberg am Programm. „190 Jugendliche aus 13 Feuerwehrjugenden nehmen am Bewerb teil. Hier werden sie spielerisch an die Feuerwehr herangeführt“, sagt Bezirksjugendbeauftragter Johannes Uhr. Veranstaltet wird der Bewerb jedes Jahr. Mit dem Austragungsort wechseln sich die Bezirke Feldkirchen und Wolfsberg jährlich ab.