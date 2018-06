Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna und Georg Jandl, Wilfried und Karoline Kogler © DV VERBAND/ KAMPITSCH

Beim Buschenschank Sonnleitnhof in St. Urban holten Wilfried und Karoline Kogler schon mehrmals die Genusskrone. Heuer ging diese Auszeichnung des höchsten Bewerbes für bäuerliche Direktvermarktung an den „Schinkenspeck luftgetrocknet“. „Zehn bis 15 Jahre machen wir schon mit“, erklärt Kogler. Das Geheimnis des guten Geschmackes im Schinkenspeck sind Koglers Kärntner Molkenschweine – gerade wurden sie erst zur geschützten Marke erhoben. Kogler: „Unsere Schweine kriegen die Molke von umliegenden Molkereien und Gerste“. Im Buschenschank gibt es den Schinken und in fünf Geschäften, die Kogler beliefert.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.