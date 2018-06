Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Seit zehn Jahren leitet der Feldkirchner Stefan Gruber (31) den „Chor der Kärntner in Graz“. Am 8. Juni präsentieren die Sänger ihre die neue CD.

Stefan Gruber ist Apotheker in Graz. In seinem Chor singen Kärntner „Auswanderer“ © Privat

Seit 1975 gibt es den Chor, der um die 65 aktive Mitglieder hat. In Paternion präsentiert Stefan Gruber mit seinen Sängern in einigen Tagen die neue CD. Anfangs sangen im Chor ausnahmslos Kärntner Studenten: „Ziel war es, die Kärntner Tradition nach außen zu bringen“, sagt Gruber. Mittlerweile sind zu den Studenten in Graz „hängen gebliebene“ Kärntner gekommen.