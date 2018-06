Facebook

Die Gruppe fährt am Samstag los und bringt Musik unter die Leute © (c) NEUMUELLER

Am Samstag, den 2. Juni sind die musikalischen Botschafter des Carinthischen Sommers zum ersten Mal in dieser Festivalsaison unterwegs. Dabe treten Künstler im außerhalb des Konzertsaales im öffentlichen Raum auf. Den Auftakt macht man in Villach, und zwar am Hauptbahnhof. Dort steigen die Künstler danach in den Zug und werden Feldkirchen besuchen. Sie treten dort um 12 Uhr am Wochenmarkt am Hauptplatz auf. Auch in St. Veit macht die Gruppe Station und zwar beim Weingut Taggenbrunn um 17 Uhr.

Einmal etwas anderes: Musik von Qualität auf dem Bahnhof Foto © (c) NEUMUELLER

Unterwegs ist das Quintett "Blechreiz", bestehend aus den fünf Musikstudenten beziehungsweise Berufsmusikern Peter Kosz, David Zuder, Nico Samitz, Hannes Burgstaller und Martin Kohlweis, die sich „mit viel Humor und Feingefühl an die Grenzen der Kammermusik herantasten“, wie sie selber über sich sagen.

Die Musiker treten mit Natasa Konzilia, einer Percussion-Musikerin auf, zusammen ergeben die Künstler eine bunte Truppe, die entlang der Eisenbahnstrecke Villach-St. Veit - Klagenfurt Musik einmal ganz anders präsentiert.



Außerdem: Das Kartenbüro des Carinthischen Sommers hat geöffnet. Unter der Telefonnummer (01)596 81 98 gibt es Karten, per Mail unter tickets@carinthischersommer.at, sowie über einen Webshop.