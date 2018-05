Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Streckenabschnitt wird bald durch einen Kreisverkehr geregelt © Schusser

Während über den „Turbo-Kreisverkehr“ in der Feldkirchner Milesistraße jahrelang diskutiert wurde, geht es bei jenem in der 10.-Oktober-Straße Schlag auf Schlag. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde die Finanzierung beschlossen und bereits am Dienstag wurde mit den ersten Vorarbeiten begonnen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.