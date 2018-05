Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die gestohlene Holzfigur © KK/Privat

"Wo ist die Jungfrau? Wer hat eine Ahnung?" Mit diesen Worten postete eine aufmerksame Villacherin heute, Mittwoch, ein Foto von einem Holzklotz. Darauf zu sehen sind Spuren einer Motorsäge. Mit dieser haben unbekannte Diebe am Wochenende eines der Wahrzeichen des Burgherrenwegs am Ossiacher Tauern einfach abgesägt. "Es war wohl kein Lausbubenstreich. Es wird wohl jemand gewesen sein, der sich die Holz-Figur in seinen Garten stellen wollte", vermutet Gerhard Stroitz, Vorsitzender vom Tourismusverband Villach.