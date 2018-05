Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zum ersten Mal fand in St. Veit das Fußball-Bezirksmädchentreffen statt. Fünf Bezirke nahmen Teil.

Am Montag drehte sich bei den Mädchen zwischen drei und 15 Jahren in der Jacques Lemans-Arena alles um den Fußball. Grund dafür war das erste Fußball-Bezirksmädchentreffen. Insgesamt 52 Mädchen aus den Bezirken Villach, Feldkirchen, Klagenfurt Land, Völkermarkt und St. Veit ließen sich den Spaß am Fußball nicht entgehen.