Eisenbahner-Musikverein Stadtkapelle St. Veit und Glantaler Blasmusik Frauenstein bei der Urkundenverleihung © KK/KBV

Die Mittelkärntner Blasmusikvereine konnten auch beim Landesfinale am Sonntag in Ossiach ordentlich punkten. Insgesamt 13 Blasmusikvereine aus Kärnten zeigten in sechs Wertungskategorien ihr Können. Diese qualifizierten sich bei der Regionswertung in der CMA Ossiach für den Wettbewerb.

Drei Sieger aus St. Veit

In den Wertungskategorien A, B, C sowie "Polka, Walzer, Marsch" stellten sich jeweils drei Vereine der Jury. In den übrigen Stufen trat nur ein Verein an. Den Landessieg holten sich gleich drei Vereine aus dem Bezirk St. Veit. Der Musikverein St. Georgen am Längsee (Leitung: Heinz Gritzner) holte sich in der Stufe A mit 89,22 die meisten Punkte. In der Stufe B erspielte sich der Eisenbahner-Musikverein Stadtkapelle St. Veit an der Glan unter der Leitung von Martin Kanduth und Silke Hribar mit 90,22 Punkten den ersten Platz. Unter der musikalischen Leitung von Walter Sonnberger überzeugte die Glantaler Blasmusik Frauenstein mit 91,56 Punkten in der Stufe C. Beim Wettbewerb "Polka, Walzer, Marsch" sicherte sich mit 89 Punkten die Trachtenkapelle St. Urban (Leitung: Erich Schinegger) den ersten Platz in der Stufe B.

Weitere Sieger

In der Wertungskategorie D gewann die Bürgermusik Millstatt (Leitung: Stefan Hofer), in der Stufe E die Bundesbahner Stadtkapelle Klagenfurt (Leitung: Christian Hensel). Bei "Polka, Walzer, Marsch" gewann in der Stufe C die Trachtenkapelle Irschen (Johannes Trojer).

Die Sieger der Landeswertung in Ossiach Foto © KK/KBV