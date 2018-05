Ein unbekannter Täter brach in ein Einkaufsgeschäft ein und erbeutete aus Café im Inneren mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten. Polizei vermutet, dass die gleiche Person auch in ein anderes Gasthaus eindrang.

Der Täter stieg über das Fenster ein © Rainer Fuhrmann

Auf der Suche nach Bargeld und anscheinend Zigaretten ist ein bisher noch unbekannter Täter in der Nacht auf Montag in einem Geschäft in Gnesau fündig geworden. Gewaltsam öffnete er ein Fenster und drang in ein Café im Inneren des Geschäftes ein. Dort ließ er mehrere hundert Euro Bargeld und auch mehrere Stangen Zigaretten mitgehen. Der Schaden beträgt ebenfalls mehrere hundert Euro.

Dem aber nicht genug: Die Polizei fand auch noch Einbruchsspuren bei einem Gasthaus in der Nähe und verdächtigt denselben Täter. Im Gasthaus wurde ebenfalls versucht über das Fenster einzusteigen. Drei Fenster wurden beschädigt, der Täter konnte aber keines davon öffnen. Auch hier beträgt der Schaden mehrere hundert Euro.