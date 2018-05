Ossiach Vermisst: Alt-Storch kam nicht mehr zum Nest zurück

Facebook

Vom Storchenpaar in Ossiach ist nun nur mehr einer da. Die Versorgung der Jungen ist gefährdet. © Manfred Schusser

Im April hat sich wieder ein Storchenpaar am Prefelnig-Hof in Alt-Ossiach niedergelassen, vielleicht sogar dasselbe Paar, das im Vorjahr in seinem Nest am Hof brütete und zwei Jungtiere aufzog. Nun wird seit Freitag einer der beiden Störche vermisst. An diesem Tag flog das Storchenpaar noch gemeinsam vom Nest weg. „Wahrscheinlich sind die Jungen schon geschlüpft“, freute sich an diesem Tag noch "Quartiergeberin" Claudia Huber vom Prefelnig-Hof. Nun folgte die schlechte Nachricht: Ein Storch kam nicht mehr zum Nest zurück, er dürfte verendet sein, denn: „Störche sind während der Brutzeit absolut treu. Sie fliegen danach auch noch gemeinsam ins Wintergebiet“, erklärt Andreas Kleewein vom Verein Birdlife.

Sorge um Storchennachwuchs

Am Prefelnig-Hof ist man schwer bestürzt und hat die Sorge, dass die Jungen verenden. Aller Voraussicht nach seien die Jungen noch nicht geschlüpft, weiß aber Kleewein von einem Birdlife-Beobachter vor Ort. Heute wird Birdlife die Situation erkunden. „Dann muss man schauen, wie sich die Jungen entwickeln“, sagt Kleewein. Bekommen sie zu wenig Nahrung, bleiben sie in der Entwicklung hinten und könnten zu schwach werden. "Dann könnte man Junge entnehmen und in Pflege bringen." Für den Alt-Storch sei die alleinige Versorgung der Jungen schwierig.

