Das Wetter bleibt warm und unbeständig, lokale Unwetter sind zu Wochenbeginn überall in Kärnten möglich. Kärntner Wehren rückten am Sonntag zu 140 Einsätzen aus.

Stark betroffen vom Unwetter war unter anderem die Gemeinde St. Paul © FF St. Paul/Lavanttal

Mit Blitz und Donner ging das Wochenende am Sonntagnachmittag in Oberkärnten, im Raum Klagenfurt, Villach, im Lavanttal sowie rund um Feldkirchen und im Bezirk St. Veit zu Ende. Die Gewitter brachten Hagel mit sich und überfluteten mehrere Straßen. Die Feuerwehren mussten zu insgesamt 140 Einsätzen ausrücken. Meldungen über Verletzte gibt es zum Glück keine.

Und die Wetterlage bleibt labil: Auch für Montag und die kommenden Tage sind punktuelle Unwetter laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) nicht ausgeschlossen. "Wir befinden uns weiterhin in einer sehr labil geschichteten Luftmasse", sagt Meteorologe Martin Ortner. Zwar wird das Wetter die ganze Woche recht sommerlich, Gewitter, Starkregen und Hagel sind aber vor allem an den Nachmittagen und Abenden überall möglich. Stabiles Hochdruckwetter ist die ganze Woche nicht in Sicht. Trocken durch den Tag kommt man laut Ortner am ehesten am Donnerstag, dem Feiertag.

Stromausfälle

Aufgrund der schweren Gewitter am Sonntag kam es zu einigen Stromausfällen. Laut "Kärnten Netz"-Sprecher Josef Stocker gab es am Montagfrüh noch in Oberwietingberg im Görtschitztal und in Eitweg im Lavanttal Probleme, 27 Haushalte waren insgesamt betroffen. Montag am frühen Nachmittag waren alle Störungen behoben.

Die Unwetter führten Sonntag zu Verkehrsbehinderungen und Aqualplaninggefahr im ganzen Land. Zwischen den Villacher Ortschaften Großsattel und Kleinsattel stürzte beispielsweise ein Baum auf die Straße, ebenso zwischen Heiligengeist und Bad Bleiberg. Im Stadtgebiet von Feldkirchen fielen alle Ampeln aus.

In Spittal waren in kürzester Zeit Straßen, Tiefgaragen, Lichtschächte und Keller überflutet. Unter anderem waren das Krankenhaus Spittal, das Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße und der Bahnhofsvorplatz schwer betroffen. Auf der B 99 verlegte im Bereich der Ertlwand ein kleinflächiger Erdrutsch die Katschbergbundesstraße.

St. Marein bei Wolfsberg © Bachhiesl

Es waren 20 Einsatzadressen verteilt über das Stadtgebiet von Spittal fast zeitgleich zu betreuen. Seitens der Einsatzleitung wurde auch die Feuerwehr Lendorf zur Hilfeleistung nach Spittal alarmiert. Die Feuerwehr Olsach/Molzbichl musste sogar im angrenzenden Gemeindegebiet von Ferndorf die dortigen Einsatzkräfte unterstützen. Insgesamt waren über 70 Feuerwehrleute dreieinhalb Stunden lang mit den Pump- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

Kurz nach 17 Uhr musste Sonntag auch im Lavanttal Großalarm für die Feuerwehren gegeben werden. Sturzbachartig ergossen sich große Wassermassen von der Saualm in Richtung der Ortschaft St. Marein bei Wolfsberg. In mehreren Häusern drohte das Wasser einzudringen und Keller zu überfluten. Die FF Granitztal und die FF St. Paul waren stundenlang im Gemeindegebiet von St. Paul im Einsatz, das es besonders schlimm erwischt hatte.

Video aus Maria Rain:

Das Gewitter erreichte kurz vor 17.30 Uhr auch Klagenfurt - inklusive Hagel und Starkregen. Straßen wurden überflutet, auch hier hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun.

Innerhalb von Minuten ist in Bad Bleiburg ein Bach übergegangen © LR Marina Trapitsch

In Aifersdorf bei Paternion rutschte aufgrund der heftigen Regenfälle ein etwa 20 Meter langer Hang auf einer Länge von zehn Metern ab und kam auf einem Grundstück hinter einem Gewerbeobjekt zum Stillstand. Dabei wurde die Außenfassade des Gebäudes verschmutzt, eine Thujenhecke beschädigt und ein Strommast des öffentlichen Stromnetzes gelockert. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Aufräumarbeiten wurden von der FF Paternion durchgeführt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Einsatz in der Nacht

Bereits in der Nacht auf Sonntag kam es während eines heftigen Gewitters mit Starkregen zu einer Verklausung des „Böse-Feld-Baches“ in Fresach. Der Bach trat daraufhin über das Bachbett aus. Steine Geröll und Schlamm wurden auf ein Grundstück in der Ortschaft Am Waldrain geschwemmt und drangen in das Erdgeschoß und in die Kellerräume des Wohnhauses ein. Außerdem überschwemmte die Schlammlawine die Weißensteiner Gemeindestraße auf einer Länge von zirka 30 Metern, sodass diese vorerst für den Fahrzeugverkehr nicht mehr passierbar war.

Zum gleichen Zeitpunkt trat der Fresachbach aufgrund der heftigen Regenfälle aus seinem Bachbett aus und überschwemmte die Fresacher Landesstraße.

Straße abgesichert

Die Fresacher Landesstraße konnte von der FF Fresach in kürzester Zeit wieder für den Fahrzeugverkehr passierbar gemacht werden und wurde von der Straßenmeisterei Feistritz/Drau mittels Gefahrenzeichen in diesem Bereich zusätzlich abgesichert. Die restlichen Aufräumarbeiten auf der Fresacher Landesstraße werden im Laufe des Sonntags durchgeführt werden.

Im Bereich der Weißensteiner Gemeindestraße konnte die Fahrbahn von der FF Fresach bis gegen 3.30 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr passierbar gemacht werden. Die Aufräumarbeiten im Bereich des überschwemmten Grundstückes Am Waldrain und im Bereich des „Böse Feld Baches“ waren in der Früh noch im Gange. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.