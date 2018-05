Kleine Zeitung +

Kärnten Gewitter, Starkregen, Hagel: Straßen und Keller überflutet

In weiten Teilen Kärntens gehen derzeit schwere Gewitter nieder. Es gibt auch Stromausfälle. In der Nacht war die Feuerwehr aus ähnlichen Gründen in Fresach im Einsatz.