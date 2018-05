Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Derzeit ist noch kein Kinder- und Jugendpsychiater für Mini-Ambulatorien gefunden, doch Ärzte signalisieren ihre Hilfe. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 30. Mai statt.

Von links: Maximilian Theiss, Andrea Nößler, Tanja Bleis und Christina Streit © Schmerlaib

Rund 1200 Kinder wurden vergangenes Jahr in den Mini-Ambulatorien von "pro mente" in Wolfsberg und St. Veit mit Außenstellen in Völkermarkt und Klagenfurt betreut - viele Feldkirchner Familien kommen ebenfalls nach St. Veit. Nun droht der Einrichtung das Aus, sollte kein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie gefunden werden. Vor drei Monaten haben Land und GKK den Zuschuss beschlossen, mit der Bedingung, dass die ärztliche Versorgung gewährleistet ist. Die Frist läuft bis Ende September.

