Die Putenschlachtung wird am Standort Glanegg konzentriert © jansinasimone

"In Glanegg betreiben wir einen modernen Standort, in dem wir auch die benötigten Kapazitäten haben. Deshalb haben wir uns für diesen entschieden“, sagt Karl Feichtinger, Geschäftsführer des Lavanttaler Putenspezialisten Wech, der auch im Glantal einen Standort betreibt. Dort stehen jetzt Veränderungen ins Haus. Und zwar wird der Wech-Schlachtbetrieb im Burgenland geschlossen. Diese Schlachtungen werden künftig in Glanegg durchgeführt.

