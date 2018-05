Facebook

Hoch hinaus auf Klettersteigen © Andreas Kanatschnig

Früher ging man Tennisspielen, heute locken Eisenwege in die Berge. Dabei wird die Natur des Klettersteig-Gehens jedoch oft unterschätzt. So geschehen am neuen Schlossberg-Klettersteig in Griffen - dort holte man allein in den ersten Tagen nach Eröffnung drei Leute aus der Wand. Allesamt hatten die Schwierigkeiten unterschätzt.

