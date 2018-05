Facebook

Makis Warlamis befasste sich mit der Schönheit der Natur © KK/VERANSTALTER

Die große Jahresausstellung im Schloss Albeck – „Garten Eden“ – entführt die Besucher in eine paradiesische Welt der Farben, faszinierender Blumen, Pflanzen und Naturerscheinungen.

Die Erlebnisausstellung zeigt beeindruckend gemalte Bilder aus verschiedenen Werkszyklen des Universalkünstlers und Architekten Makis Warlamis und befasst sich mit der Schönheit und Vielfalt der Natur und der ewigen Sehnsucht nach dem Paradies. Der Künstler lebte von 1942 bis 2016, wurde in Nordgriechenland geboren und lebte und arbeitete 50 Jahre lang in Österreich. Gemeinsam mit seiner Frau gründete und leitete er das Internationale Zentrum für Kunst und Design sowie das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems.