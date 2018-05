Facebook

Das Team der Tanzschule Adler-Wiegele freut sich schon auf Oberösterreich © HERZSCHLAG

Vom 7. bis 12. Juni 2018 finden die siebenten nationalen Special Olympics Sommerspiele erstmals in Oberösterreich statt. Aus Kärnten sind 183 Athleten und Trainer aus Kärnten bei den Wettkämpfen dabei. So ist etwa die Einrichtung "Autark" aus Friesach mit vier Sportlern dabei und einem Trainer. Die Diakonie de la Tour Waiern entsendet 18 Sportler und fünf Trainer. Leichtathletik, Powerliftig und Schwimmen sind die Disziplinen dieser Sportler. Die Tanzschule von Ulrike Adler-Wiegele (Tanzdynamik)hat sechs Sportler und einen Trainer in Oberösterreich. Natürlich treten diese in der Disziplin Tanz an.

Die Athleten der Diakonie de la Tour treten in drei Disziplinen an Foto © HERZSCHLAG

Natürlich wurden die Sportler in der "Ruhmeshalle" des Kärntner Sports verabschiedet, im Sportpark Klagenfurt. Dort wünschte Landeshauptmann Peter Kaiser allen Sportlern schöne Spiele, viele neue Kontakte mit anderen Sportlern, tolle Erlebnisse und meinte: "Bitte holt die eine oder andere Medaille heim nach Kärnten, und kommt gesund wieder heim, wir sind jetzt schon stolz auf euch." Im Vorfeld der Verabschiedung wurden alle Athleten eingekleidet.

Intensive Arbeit

Die hohe Zahl an Kärntner Teilnehmern bei den Sommerspielen in Oberösterreich resultiert neben der Arbeit der Trainer in den Institutionen und Vereinen durch die konsequente Durchführung von Veranstaltungen im Sinne von Special Olympics und

Trainingsvernetzung durch den Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten.Gegründet, um die erfolgreichen Sommerspiele 2014 in Klagenfurt durchzuführen,setzt das Bundesland Kärnten mit dem Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten auf Nachhaltigkeit. Der Verein wurde weitergeführt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltig und langfristig für den Sport der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung einzusetzen.





Weitblick auf Weltspiele 2019

Die 7. Nationalen Sommerspiele in Oberösterreich haben diesmal eine hohe Bedeutung. Die Teilnahme an diesen Spielen ist die Voraussetzung zur Qualifikationfür die Special Olympics World Summer Games 2019 in Abu Dhabi.





Nationale Special Olympics Sommerspiele 2018 Wann. 1. bis 12. Juni in Vöcklabruck

Teilnehmer. 2200 aus ganz Österreich, 183 aus Kärnten

Sportarten. Radfahren, Basketball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Judo,Leichtathletik, MATP, Powerlifting, Reiten, Schwimmen, Segeln,

Stocksport, Tennis, Tischtennis, Openwater, Tanzen

Kärntner Sportler. Kämpfen in 13 von 18 Sportarten um Medaillen