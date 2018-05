Facebook

Herwig Tiffner bleibt in seiner Liste © Schusser

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Herwig Tiffner nach einer Sitzung des FPÖ-Parteipräsidiums aufgrund nicht vorgelegter Gerichtsurteil-Unterlagen aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ob der Feldkirchner Stadtrat nun auch weiterhin diese Funktion ausüben darf, war bis jetzt unklar. Seine beiden Parteikollegen aus der Liste, Helmut Kraßnig und Robert Schurian, hätten sich gegen ihn entscheiden können. Nun scheint alles geklärt. „Wir sind als Liste Freiheitliche in Feldkirchen 2015 zur Wahl angetreten und so bleibt alles bis 2021“, erklärt Tiffner. Weil er als Liste angetreten ist, könne ihm die FPÖ, so Tiffner, auch nichts anhaben. „Das ist ein Gesetz, da kann auch keiner was machen. Meine Fraktionsmitglieder stehen hinter mir.“

