Über den eigenen Tellerrand schaut man bei der Langen Nacht der Kirchen in Feldkirchen. Kinder bereisen in Workshops die Welt und es wird „multikulti“ gekocht.

Küchendienst: Stadtpfarrer Bruder Wolfgang Gracher und Dieudonné Bunda Mavudila kochen für die Lange Nacht der Kirchen © Schusser

Gestern Vormittag brodelte es schon in der Küche des Pfarrhofes Feldkirchen. Kaplan Dieudonné Bunda Mavudila stand bereits am Herd und bereitete Gutes für die Lange Nacht der Kirchen vor – tatkräftig unterstützt von Pfarrer Bruder Wolfgang Gracher. Morgen Freitag wird der Abend im Pfarrzentrum und in der Pfarrkirche grenzüberschreitend.

„Wir wollen zeigen, dass wir keine nationale Kirche sind. Wir sind eine Weltkirche“, erklärt Gracher. „Wir machen das gemeinsam mit der Mission Kärnten.“

