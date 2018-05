Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach Pilzbefall fällt Klagenfurter Unternehmen im St. Veiter Vituspark rund 400 Eschen. Das Holz wird zum regulären Preis verkauft und geht in die Möbelproduktion.

Die Männer sind rund vier Wochen lang beschäftigt © Hannes Steinmetz

Die Motorsäge dröhnt minutenlang. Unterbrochen von mehreren Hieben einer Hacke und dem Krachen des Baumes beim Umfallen. Diese Abfolge war gestern im St. Veiter Vituspark zu beobachten – und wird sich in den nächsten Wochen noch hunderte Male wiederholen. Gestern wurde nämlich – nachdem bei einer Routinebegehung der großflächige Pilzbefall an rund 400 Eschen entdeckt wurde – mit den Schlägerungsarbeiten begonnen.

Diese wurden von der Stadt ausgeschrieben. Den Zuschlag hat das Klagenfurter Schlägerungsunternehmen Preduschnigg mit rund 17.000 Euro bekommen. Drei Mitarbeiter sind derzeit im Vituspark am Werk. Zwei davon sind mit dem Schlägern beschäftigt, einer bedient die Seilwinde. Baum für Baum wird umgeschnitten und mittels Traktor und Seilwinde auf ein Hochplateau gezogen. Dort werden die Bäume entastet und weiter transportiert.

