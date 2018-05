Facebook

© KK/Harald Illmer

Am Samstag sah man in Mittelkärnten zahlreiche Rallye-Autos auf den Straßen des Gurk- und Glantalesl. Der Murauer Rallyesprint St. Veit ging über die Bühne. Der Startschuss erfolgt um 11 Uhr auf der Rennbahn St. Veit.

Während Kärntens “Highlander” Alfred Kramer von der Motorelektronik in Stich gelassen wurde, spangen die Kärntner Copiloten in die Presche: Gerry Winter siegte als Aushilfe an der Seite von Hermann Neubauer, der für ZM Racing gemeinsam mit dem Duo Rigler/Totschnig einen Doppelsieg einfahren konnte. Günther Knobloch und Lokalmatador Jürgen Rausch sorgten im M1-Serienauto als Gesamtdritte für die Sensation.

Neubauer und sein Kärntner Aushilfs-Beifahrer Winter konnten in ihrem Ford Fiesta R5 den Murauer Rallyesprint gewinnen. Am großteils trockenen Vormittag fuhr das Duo einen Vorsprung von etwas mehr als einer halben Minute heraus. Der zu dem Zeitpunkt auf Platz zwei rangierende Südtiroler Bernd Zanon (Peugeot 208 T16 R5) war dann prompt einer der Piloten, die bei den schwierigen, zum großen Teil nassen Bedingungen am Nachmittag von der Strecke „abgeworfen“ wurden. Vor allem der rund vier Kilometer lange Schotter-Teil der legendären SP „Schaumboden-Gradenegg“ hatte es in sich – die Sonderprüfung war vor vielen Jahren bereits Teil der Castrol-Rallye bzw. sogar auch der Alpenfahrt.

Bei den schwierigen Bedingungen hatte zunächst der Teamkollege von Neubauer, Gerald Rigler im zweiten Zellhofer Motorsport Ford Fiesta R5 bei der Reifenwahl das bessere Händchen, so konnte „Schraubi“, wie Rigler von Neubauer liebevoll genannt wird, dem Staatsmeister 2016 immerhin 3,4 Sekunden abknöpfen. Im auftrocknenden zweiten Durchgang der 20 Kilometer-Prüfung hatte Neubauer dann wieder die Nase vorne – am Ende gewann das salzburgerisch-kärntnerische Duo Neubauer/Winter mit einem Vorsprung von 44,3 Sekunden auf Rigler/Totschnigg