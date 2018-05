Mit einem Bein hing am Samstagnachmittag ein Reitpferd in einer Güllegrube in Rosenbichl fest. 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Liebenfels und St. Veit konnten das Tier bergen.

Die Feuerwehr musste ausrücken © Fotolia

Auf einer Pferdekoppel in Rosenbichl in der Gemeinde Liebenfels ging am Samstagnachmittag ein ungewöhnlicher Notruf ein. "Ein Passant bemerkte, dass ein Pferd in eine Güllegrube eingestürzt war", heißt es seitens der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. Das Reitpferd brach, vermutlich aufgrund des Eigengewichts, durch einen Teil des Betondeckels der Güllegrube ein und blieb mit einem Bein in der Grube hängen. Dabei wurde das Tier am Bein schwer verletzt und musste in weiterer Folge geborgen werden. "Mit der Drehleiter und zwei Gurten konnten wir das Pferd aus der misslichen Lage befreien", sagt Hubert Galler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Liebenfels.

25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Liebenfels sowie St. Veit standen im Einsatz. Auch eine Tierärztin, die Besitzerin der Koppel, war anwesend. Laut der LPD konnte nach dem Unfall noch nicht festgestellt werden, wie schwer das Pferd verletzt wurde. "Heute, Sonntag, geht es dem Pferd den Umständen entsprechend soweit gut", sagt Galler.