Mittelkärnten Diese Plätze gibt es für den Sprung ins Eheglück

© KK/Welisch

In Mittelkärnten gibt es zwar kein Schloss Windsor, auf dem heute Prinz Harry seiner Meghan Markle das „Ja“-Wort gibt. Es gibt aber unzählige Locations, die eine tolle Atmosphäre für den Sprung ins Eheglück bieten. „Das Besondere bei uns ist zum einen natürlich das mittelalterliche Flair der ganzen Stadt, zum anderen die Individualität, mit der wir jede Hochzeit gestalten. Wir richten uns ganz nach den Wünschen des Brautpaares, und setzen diese in Zusammenarbeit mit vielen Betrieben unserer Region in die Tat um“, sagt Claudia Schöffmann (53), Mitorganisatorin der Mittelalterhochzeiten in Friesach. Die Möglichkeiten gehen dabei von Trauringen, die vom Brautpaar selbst gegossen werden, bis hin zum sogenannten Spektakel-Dinner, bei dem die Gäste während eines fünfgängigen Menüs ganz nach mittelalterlicher Manier von Wahrsagern, Gauklern, und anderen Schaustellern unterhalten werden.