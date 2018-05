Facebook

Er hat Ladeterminal- Prototyp für E-Bikes entwickelt: Firmenchef Alfred Benigni (links) und Mechaniker Joachim Ortner © Rie-Press

Ein zweites berufliches Standbein neben seiner Edelstahl-Schlosserei baut sich derzeit Alfred Benigni in Döbriach am Millstätter See auf. Er gründete im Jänner 2018 die Granat Bike GmbH. Der Name ist angelehnt an die Granatstadt Radenthein, zu der Döbriach gehört. „Ich bin selbst begeisterter Biker. Schon vor zwei Jahren habe ich begonnen, mich mit dem Gedanken zu tragen, einen Radverleih zu starten. Der Rad-Boom, der derzeit über Kärnten rollt, ist unübersehbar“, erklärt der Unternehmer seine Beweggründe in den Bike-Verleih einzusteigen. Er kaufte 40 neue E-Bikes und weitere 40 Fahrräder – vom Kinder-Mountainbike über Rennräder, Fatbikes, Tiefeinsteiger bis zu Mountainbikes – und ist jetzt rund um den Millstätter See und in der Nockregion der größte Einzel-Radverleiher. „Das E-Bike Event, welches dieser Tage am Millstätter See stattgefunden hat, war ein gutes Beispiel dafür, was sich auf zwei Rädern alles bewegen kann, wenn man das will und die Infrastruktur passt“, sagt Benigni, der neben dem Verleih von Rädern auch Service, Reparatur, Verkauf und in einem Shop Helme, Brillen, Handschuhe und Rad-Schuhe anbietet.

