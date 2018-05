Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Schüler der VS St. Urban freuten sich über den Bezirkssieg © Markus Traussnig

Leben zu retten ist kinderleicht – das stellten am Montag rund 250 Feldkirchner Schüler in Himmelberg unter Beweis. Insgesamt zwölf vierte Volksschulklassen brachten ihr Wissen und ihr Geschick beim Bezirksbewerb der Kinder-Sicherheitsolympiade ein, veranstaltet vom Kärntner Zivilschutzverband in Zusammenarbeit mit AUVA und Kärntner Landeschulrat.

