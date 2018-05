Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Top-Ausflugsziel: Die Großglockner Hochalpenstraße © KK/Grohag

"Es ist an der Zeit, mit dem Jammern aufzuhören und stattdessen ein neues Selbstbewusstsein an den Tag zu legen“, sagt Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Sieht man sich die Zahlen aus dem Vorjahr an, dürfte er damit recht haben. „Erstmalig in der Geschichte des Kärntner Tourismus konnten wir mehr als drei Millionen Ankünfte und über 13 Millionen Übernachtungen verzeichnen“, sagt Kresse.

Und das, obwohl es in Kärnten 20.000 Betten weniger als noch vor 20 Jahren gebe. „In den vergangenen 30 Jahren haben wir rund 80.000 Gästebetten verloren.“

Ein Grund dafür sei die Umwidmung von Zweitwohnsitzen, ein Trend, der nach wie vor anhalte. „Man muss diese Umwidmungswut eindämmen“, ist er überzeugt. Sein Ziel: den professionellen Touristikern eine entsprechende Wertschöpfung bieten, mit guter Auslastung und guten Strukturen, damit diese in der Lage seien, optimale Arbeitsplätze bieten zu können.