Feldkirchen Die halbe Stadt von Gasversorgung abgeschnitten

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kelag ist derzeit mit Reparaturarbeiten beschäftigt (Archivfoto) © APA/Robert Jäger

Bei Arbeiten in der Dr.-G.-H.-Neckheim-Straße in Feldkirchen beschädigte ein Bagger die Erdgashauptleitung. "Gott sei Dank ist nichts passiert. In der nördlichen Hälfte der Stadt gibt es derzeit eine Störung der Gasversorgung", berichtet Kelag-Sprecher Josef Stocker. Etwa 500 Kunden sind betroffen. "Die Reparaturarbeiten sollten gegen Mittag abgeschlossen sein", sagt Stocker.