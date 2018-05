Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein in einer Tiefgarage geparktes Auto wurde in der Nacht auf Sonntag Ziel von Dieben. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein.

Unter anderem wurden eineinhalb Stangen Zigaretten gestohlen © APA/dpa/David-Wolfgang Ebener

Ein Pkw, der in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Feldkirchen abgestellt war, wurde in der Nacht auf Sonntag Ziel von Dieben. Das Fahrzeug gehört einem 34-jährigen Feldkirchner und war versperrt. Die bislang unbekannten Täter schlugen beim Pkw die linke vordere Seitenscheibe ein.