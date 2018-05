Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Vertrag der Mini-Ambulatorien in Wolfsberg und St. Veit – hier werden auch viele Feldkirchner Kinder betreut – läuft noch bis Ende September. Findet sich kein Arzt, droht das Ende.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Haben Kinder Probleme in der Schule, können diese ganz verschiedene Ursachen haben © APA

Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Angst, Sprachentwicklung, ADHS, Depressionen – das Spektrum an psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen ist groß. Um genau dieser Zielgruppe, Klienten zwischen dem Säuglingsalter und 17 Jahren, helfen zu können, wurde 2005 das Mini-Ambulatorium in Wolfberg eröffnet, 2007 folgte St. Veit nach. Inzwischen gibt es Außenstellen in Klagenfurt und Völkermarkt. „Wir haben ein interdisziplinäres Team aus klinischen Gesundheitspsychologen, Ergotherapeuten, Logopäden, Rechentherapeuten und mehr“, sagt Tanja Bleis, Bereichsleiterin der Ambulatorien.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.