Premiere am 26. Mai Kärnten hat ein neues "Orchester"

Alfons Maier aus Wernberg widmet sich mit neuem „Kärntner Seen Orchester“ längst vergessener Musikrichtung. Premiere am 26. Mai in Velden.

Das „Kärntner Seen Orchester“ hat insgesamt 28 fixe Mitglieder © (c) Valentin Tscharre

Am Anfang war eine Vision. Dem Wernberger Alfons Maier (55) schwebte eine besondere Big Band vor: „Nicht so ,jazzlastig‘ wie es die meisten sind, sondern eine für ,easy listening music“, bei der man entspannen kann. Sie kann man heute nur mehr über Platten, aber selten live erleben.“ So machte sich der Fan von legendären Bandleadern wie Max Greger oder James Last auf die Suche nach Musikern, die mit ihm die großen Tanzorchester der 1960er, 1970er und frühen 1980er wieder aufleben lassen. „Zuerst dachte ich, dass sich hauptsächlich Ältere melden würden, aber dann fanden zu meiner Überraschung vor allem auch die Jüngeren die Musik so cool“, lacht Maier.

