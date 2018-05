Bub blieb mit dem Knie in Astgabel stecken. Nach Hilferufen wurde die Feuerwehr von den Nachbarn alarmiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/FF Glanhofen/Strießnig

An Christi Himmelfahrt rutschte ein Bub beim Spielen im Wald im Baum ab und blieb mit dem Knie in einer Astgabel stecken. Da er sich selbst nicht mehr befreien konnte, rief der Bub um Hilfe. "Er hatte leider kein Handy mit. Nachbarn haben dann seine Hilferufe gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt", berichtet Karl Heinz Stadtmann, stellvertretender Kommandant der FF Glanhofen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Glanhofen mit 20 Mann sowie 16 Feldkirchner Kameraden, Notarzt, Rettung und Polizei. "Der Bub konnte schnell befreit werden", so Stadtmann.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.