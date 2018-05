Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Geschäftsführerin der Spittal an der Drau Betriebs GmbH: Susanne Duschek Fercher © Rie-Press

Ihr beruflicher Werdegang gibt Susanne Duschek-Fercher das Rüstzeug mit, um ihre neue berufliche Herausforderung gut zu meistern. Die gebürtige Steirerin, die der Liebe wegen nach Kärnten kam, studierte in Graz Soziologie und Pädagogik und absolvierte in den USA ein postgraduelles Studium. Zurück in Österreich hatte sie unter anderem eine Führungsfunktion bei der Tirol Werbung inne, zuletzt arbeitete sie als Unternehmensberaterin in Villach, wo sie in ihrer Tätigkeit Projekte für Langzeit-Arbeitslose betreute. „Durch meine Arbeit hatte ich immer wieder auch im Bezirk Spittal zu tun. Als ich erfuhr, dass für die Betriebs GmbH die Geschäftsführung ausgeschrieben wurde, hat mich die Herausforderung sofort gereizt“, erzählt Susanne Duschek-Fercher, die am Ossiacher See wohnt. Der neuen Chefin von 35 Mitarbeitern und sämtlichen Sportstätten, die der Stadtgemeinde Spittal gehören, liegt das „Aushängeschild“ Drautal Perle besonders am Herzen: „Unser Ziel als Team ist es, das bestehende Angebot auszuweiten. Weitere Kooperationspartner zu suchen und neue Jugendangebote zu erarbeiten“, sagt die Geschäftsführerin, die einst ihre Diplomarbeit über Betriebssportvereine geschrieben hat.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.