Die Maßnahmen in Feldkirchen würden in keiner Relation zum Nutzen stehen. Geld würde sinnlos investiert werden. Finanzreferent sieht alles im grünen Bereich.

Wird gerade gebaut: der "Turbo-Kreiseverkehr" in Feldkirchen © Manfred Schusser

Gute Planung ist die halbe Miete. An jener der Stadt Feldkirchen übt Gemeinderat Heinz Breschan (FePlus), Obmann des Kontrollausschusses, Kritik. Als Beispiel nennt er den Neubau der Krankenhauszufahrt in Waiern. Zu den geplanten Kosten von 920.000 Euro kamen 300.000 Euro unerwartet dazu. „Wir haben schon gebaut und dann sind weitere 130.000 Euro an Planungskosten angefallen“, sagt Breschan, der sich sicher ist, dass die finanziellen Probleme der Stadt zum überwiegenden Teil hausgemacht seien.

