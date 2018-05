Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag auf der Turracher Bundesstraße in Feldkirchen. Weil sie ein Reh am Straßenrand sah, bremste eine 19-jährige Autofahrerin abrupt. Dennoch erfasste der Wagen das Wild. Außerdem konnte der hinter der 19-Jährigen fahrende 39-jährige Motorradlenker nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr hinten auf das Auto auf. Dabei stürzte der Mann und geriet mit dem Motorrad unter den Wagen. Er wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt geflogen.