Großes Debüt"Luky Line Dancers" holen Kulttanz nach Glanegg

Die neue Tanzgruppe „Lucky Line Dancers“ überzeugten mit ihrem Debüt-Auftritt auf ganzer Linie © Schusser

"Lucky Line Dancers“ heißt die neue Tanzgruppe, die am vergangenen Wochenende am Wernhof in Glanegg ihr Tänzer-Debut feierte. Gegründet wurde die Gruppe Anfang des Jahres von Marie Kanatschnig (54) aus Glanegg – ursprünglich nur, um nicht immer den weiten Weg nach Feldkirchen fahren zu müssen. „Ich hätte niemals erwartet, dass meine Idee hier in Glanegg so gut angenommen werden würde“, sagt Kanatschnig.