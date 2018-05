Zum Saisonauftakt: Pächterwechsel in Ossiach und Bodensdorf oder neuer Naturbadeteich in Albeck:

Für den Sprung ins Nass (oben) ist es vielen noch zu kühl © Manfred Schusser

Er machte in Feldkirchen mit seinem „Cafe Platz'l“ die Nacht oft zum Tag, in Ossiach wird Hermann Mikula nun viel Sonne sehen. Er ist der neue Pächter der Gastronomie im Strandbad und hat bereits geöffnet. „Wir haben einen tollen Blick zum See“, schwärmt er von seinem neuen Arbeitsplatz, den er über den Sommer eingenommen hat. Gemeinsam mit Hannes Pirolt will er mit der Gastronomie viel Schwung ins Erlebnisbad bringen. Gleich zu Beginn wurde einmal eine Theke „selbst zusammengezimmert. Für draußen“, wie Mikula sagt. Leben soll das ganze auch mit Musik, etwa von Billy Joel. Der Star selbst schafft es nicht ganz nach Ossiach, seine Lieder schon. Mikula: „Am 27. Juli, das ist eine Vollmondnacht, haben wir das Billy Joel-Project“ zu Gast.“ Die sieben Musiker mit Bandleader Alexander Matauschek legen alles Herzblut in die Interpretation der Lieder des sechsfachen Grammy-Gewinners. Nebenbei will Mikula die Gäste auch mit familienfreundlichen Preisen locken. „In der Hauptsaison servieren wir Suppe und Wienerschnitzel mit Pommes um 7,80 Euro.

