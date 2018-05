Facebook

Übung in Zweinitz: Auch Atemschutzträger standen im Einsatz © KK/FF Zweinitz

Ein Wirtschaftsgebäudebrand mit zwei vermissten Personen - so lautete die Übungsannahme am Samstag in Zweinitz. Eineinhalb Stunden lang standen die Kameraden aus Straßburg, Gurk und Zweinitz im Einsatz.

Bergung der Personen

Mit schweren Atemschutz konnte eine vermisste Person aus dem Obergeschoss gerettet werden. "Die zweite Person fiel ins Hackschnitzellager und konnte durch die Feuerwehr geborgen werden. Zur Wasserentnahme diente ein 300 Meter entfernt gelegener Bach ", informiert Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai, der sich zufrieden mit der ersten gemeinsamen Übung im heurigen Jahr zeigt: "Es hat alles gut funktioniert."

