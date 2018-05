Facebook

Der Prozess am Landesgericht Gericht Klagenfurt wurde vertagt © KLZ/Weichselbraun

Wegen Untreue mussten sich am Montag fünf Männer aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Staatsanwältin Nicola Trinker wirft den Angeklagt vor, von 2013 bis 2016 in unterschiedlichen Zusammensetzungen insgesamt mehr als 13.000 Tonnen Schotter und Steine gestohlen zu haben. Insgesamt 951 Lkw-Fuhren. Aus der Schottergrube eines Unternehmers, bei dem der Hauptangeklagte beschäftigt war und – auch nach seiner Tat, seinem Geständnis und dem Versprechen den Schaden wieder gut zumachen – noch beschäftigt ist. Angeklagter Schaden: rund 240.000 Euro.

Der Hauptangeklagte und ein weiterer Angeklagter legten vor Richter Christian Liebhauser-Karl, Vorsitzender des Schöffensenates, ein umfassendes Geständnis ab. Der Zweit- und der Drittangeklagte waren zumindest teilweise geständig, allerdings erst unter „Mithilfe“ durch Liebhauser-Karl. Ein reumütiges und umfassendes Geständnis habe er bei ihnen aber nicht erkennen können, so der Richter und wies auf die zum Teil sehr unterschiedlichen Aussagen vor der Polizei und vor Gericht hin.

Nach eineinhalb Stunden wurde die Verhandlung vertagt. Am nächsten Prozesstag sollen der fünfte Angeklagte und der Schottergrubenbesitzer befragt werden.

