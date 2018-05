1100 Sänger gestalten am Mittwoch, 9. Mai, die „Lange Nacht der Chöre“ an 14 Aufführungsorten in Klagenfurt. Besucher können 54 Klangkörpern bei freiem Eintritt lauschen.

Auch der MGV Almrose Ragenthein wird am Donnerstag zu hören sein © Gert Köstinger

Krönender Abschluss wird das gemeinsame Konzert aller 54 Chöre. 1100 Sänger werden sich um 23.30 Uhr auf dem Domplatz einfinden, um ihre Stimmen zu erheben. Vorher kann man die Ensembles an 14 verschiedenen Orten in der Klagenfurter Innenstadt hören (siehe Infokasten rechts). Die zweite „Lange Nacht der Chöre“ beginnt morgen, Mittwoch, um 20 Uhr.



„Im Vorjahr haben 34 Gruppen teilgenommen, heuer 54. Die Steigerung ist enorm, die Veranstaltung ist sehr gut angekommen“, sagt Horst Moser, Obmann des Kärntner Sängerbundes und Hauptorganisator. An den einzelnen Auftrittsorten haben Besucher die Möglichkeit, fünf verschiedene Chöre, die jeweils ein halbstündiges Konzert geben, zu erleben. „Das ist etwas Besonderes, eine bunte Vielfalt auf einen Fleck. Und das bei freiem Eintritt“, sagt Moser. Mit der Teilnahme des Klankörpers „Kulturno Društvo Dravograd/Frauenchor Lipa“ ist die „Lange Nacht der Chöre“ heuer sogar international.



Welches Programm den Zuhörern geboten wird? „Es wird Traditionelles, Geistliches, Weltliches und Internationales zu hören sein. Ein abwechslungsreiches Programm, das eben die vielfältige Kärntner Chorlandschaft auszeichnet“, sagt Moser.



Mit der Ausrichtung der „Langen Nacht der Chöre“ ist Kärnten gemeinsam mit Salzburg Vorreiter. „Aufgrund des großen Erfolges soll sie aber ausgeweitet werden. Oberösterreich und die Steiermark dürften im nächsten Jahr auch eine solche Veranstaltung, die immer am Vorabend von Christi Himmelfahrt stattfindet, auf die Beine stellen“, freut sich Moser.

