Ist das Wetter unberechenbar, so haben wir wenigstens harmonische Bilder © Fuchs Jürgen

Unsicheres Wetter, Erwärmung. So sieht der Freitag aus. Die Druckverteilung im Alpenraum ist weiterhin flach und die Luft zum Teil labil geschichtet. Entsprechend bleibt das Wetter zumindest regional anfällig für Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf wird es schon sonniger. Mit nur wenigen Schauern verläuft der Tag wohl nur in Richtung Ossiacher See. Vielfach bleibt damit im Grunde genommen alles beim Alten.