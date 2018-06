Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die Temperaturen sind frühsommerlich und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Brückl Werte um 26 Grad.

Es ändert sich wenig an der Großwetterlage. Die Wolken lockern in den Vormittagsstunden auch wieder etwas eher auf und es zeigt sich daher auch länger die Sonne. Immer wieder mischen jedoch auch Wolken mit und auch die Quellwolkenbildung kommt tagsüber wieder zunehmend besser in Schwung. Deshalb nimmt auch die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern und Gewittern zu.