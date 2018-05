Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das Wetter am Donnerstag: Besonders am Nachmittag oder Abend sind einzelne Regenschauer möglich.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Das Tief über Osteuropa entfernt sich zwar langsam, es schickt aber vom Nordwesten her auch weiterhin eher labil geschichtete und zum Teil auch feuchtere Luft in unser Land. Vor allem in den Vormittagsstunden sollte jedoch die Sonne auch einmal besser durchkommen und daher auch länger scheinen können.