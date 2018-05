Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sommergefühl, das gibt es am Sonntag. Am Nachmittag könnten Gewitter vorbeischauen © Fotolia/mma23

Aus Südwesten strömt feucht-warme und labile Luft ins Land. Damit ist wohl alles wieder dabei: Nach Auflösung von Restwolken scheint die Sonne zunächst vielfach länger. Nachmittags gesellen sich wieder Schauer und Gewitter dazu. Örtlich können die Gewitter durchaus heftig ausfallen und von Starkregen und Hagel begleitet sein. "Wo genau die Unwettergefahr am größten sein wird, weiß allerdings kein Mensch", sagt Meteorologe Werner Troger. Das kann man immer nur kurzfristig besser abschätzen. Wie sieht es mit den Sonnenstunden aus? Im Gebiet rund um das Krappfeld scheint die Sonne wohl insgesamt am längsten. Hier wird es gleichzeitig auch am wärmsten sein.