Ein Tiefdruckgebiet bringt vom Nordosten her wieder zunehmend feuchtere Luft ins Land. Es bleibt kühl.

Zunehmend dichtere Wolken und auch ein paar Regenschauer, 18 bis 22 Grad. Wir liegen am Donnerstag am Rand eines Tiefdruckgebietes über dem Balkan. Es steuert vom Nordosten her wieder zunehmend feuchtere Luft ins Land und somit ziehen auch im Tagesverlauf immer mehr und dichtere Wolken heran.