Vor allem nachmittags wieder etwas schaueranfälliger, 17 bis 21 Grad. Labil geschichtete Luftmassen bestimmen am Samstag weitgehend das Wetter in unserem Land. Vormittags zeigt sich jedoch häufig sogar wieder länger die Sonne am Himmel und es ist somit auch recht freundlich. Im Laufe des Tages werden dann aber die Quellwolken über den Bergen langsam größer und sie breiten sich danach auch teilweise über die Niederungen aus.