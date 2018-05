Facebook

© APA/ROBERT JAEGER

Vom Westen her nähert sich nun langsam eine Kaltfront. Voraussichtlich zeigt sich am Muttertag zunächst noch länger die Sonne und das Wetter ist somit recht freundlich. Tagsüber nehmen jedoch die Wolkenanteile am Himmel zu und vor allem später am Tag sind ein paar Regenschauer oder Gewitter möglich. Wann genau und ob überhaupt diese auftreten, steht noch in den Sternen.