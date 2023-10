Einst drückte Johanna Michenthaler selbst die Schulbank der HBLA Pitzelstätten, jetzt kehrte die 37-Jährige als Direktorin an die Schule zurück. Nach der Matura zog es die Steuerbergerin in die Bundeshauptstadt, dort studierte sie an der Universität Wien Ernährungswissenschaft, in weiterer Folge absolvierte sie die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Bereits 2012 kehrte Michenthaler als Lehrerin nach Pitzelstätten zurück. 2017 trat sie dann eine Stelle an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik an. Jetzt nimmt sie im Direktorensessel ihrer ehemaligen Schule Platz. Sie folgt damit Erwin Höferer, der nach dem überraschenden Rückzug von Ingrid Tschischej als Direktorin nach zwei Jahren im Ruhestand in den Chefsessel der Schule zurückgeholt wurde.

Mit ihrem Team – 88 Personen sind im Bereich Lehre, Sozialpädagogik, Küche, Garten, Landwirtschaft und Reinigung beschäftigt – will Johanna Michenthaler die Herausforderungen bewältigen. Sie selbst gibt an, dass sie dieser Berufung sehr gerne gefolgt sei und sich der Verantwortung für die rund 400 Schüler bewusst sei und damit sorgsam umgehen werden. Abteilungsleiter Christian Kaspar (BML) zeigt sich überzeugt, dass mit ihr die Idealbesetzung für die HBLA Pitzelstätten gefunden wurde. Sie kenne den Standort und habe das notwendige Knowhow durch ihre vielfältigen Tätigkeiten, als Referentin im landwirtschaftlichen Bildungswesen oder als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Ober St. Veit, erworben.