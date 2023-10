Diese Reise nach Berlin wird Beatrice Orasch Gasteiger nie wieder vergessen. Sie war vor fünf Jahren zu Silvester mit ihrer besten Freundin, deren Partner und ihrem Freund in die deutsche Hauptstadt gefahren. Eine Party in der Berliner Nachtszene erwartete sich die heute 27-Jährige. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes: Ihr Freund Bernhard Gasteiger ging auf die Knie, in seiner Hand funkelte ein schmaler Ring. "Ich hab sofort Ja gesagt", erinnert sich Beatrice. Und so ging es als frisch verlobtes Paar wieder zurück nach Feldkirchen.