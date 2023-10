Kunst und Kultur passieren nicht absichtslos, nicht aus dem Nichts. Sie braucht uns Menschen. Als in Feldkirchen der Bamberger Amthof renoviert wurde, reklamierten viele Feldkirchner auch die Kultur hinein, was im Jahr 1993 zur Geburtsstunde der Freien Akademie Feldkirchen wurde. Der später als Kultur-Forum-Amthof tätige Verein ist im Oktober 30 Jahre alt und steht für Musik, Tanz, Literatur oder Kabarett – eine Vielfalt, die von der Tiebel über die Drau bis hin zur Lavant vom Publikum geschätzt wird.

„Der Amthof war anfangs gar nicht als Veranstaltungsort vorgesehen, sondern nur als Ort für die Musikschule“, erklärt Susanne Hermann vom Verein. Noch heute sind mit Eckart Senitza und Helga Steiner zwei Gründungsmitglieder dabei. 60 Veranstaltungen pro Jahr locken zwischen 7000 und 8000 Gäste in den Amthof, dessen Ursprünge viele Jahrhunderte zurückliegen und einst als Amtssitz der Bamberger Ministerialen diente.